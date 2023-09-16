Ницца смогла обыграть ПСЖ в пятом туре Лиги 1. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол24".

Чемпионат Франции, 5-й тур

ПСЖ – Ницца – 2:3

Голы: Мбаппе, 29, 87 – Моффи, 21, 69, Лаборд, 53

Перед матчем с "орлятами" были сомнения по поводу участия в матче Килиана Мбаппе, впрочем, француз сумел сыграть.

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ПСЖ уже традиционно при Луисе Энрике забрал мяч под свой контроль, но создавать моменты атакующим игрокам было трудно. Ницце довольно комфортно было играть вторым номером, учитывая скоростного Терема Моффи. Именно нигерийский нападающий открыл счет в матче. ПСЖ быстро отреагировал на пропущенный мяч. Классным ударом в касание Мбаппе оформил свой очередной гол.

После перерыва проблемы в атаке парижан были еще большие. Передачи просто не доходили до тройки атакующих игроков и им приходилось опускаться ниже. Мбаппе после одного из таких эпизодов стал одним из анти-героев пропущенного гола. Именно после отбора мяча Тодибо у Килиана удалось Ницце удвоить счет. Парижане пытались контролировать игру, но уверенные действия "орлят" в обороне не позволили ПСЖ создавать опасность у своих ворот. На 69 минуте Лаборд классно отработал в обороне и сделал передачу на Моффи. Скоростной нападающий смог обогнать защитников и из-под Шкриньяра снова огорчил Доннарумму.

Дебютировал за ПСЖ в этой игре Коло Муани. Именно новичок парижан с Мбаппе смогли отыграть один мяч. Рандаль заметил партнера слева в штрафной и сделал передачу. Килиан в падении боковыми ножницами классно пробил и точно и цель.

ПСЖ после пяти туров занимает третью строчку с 8 баллами, а Ницца находится на втором месте, имея в своем активе 9 очков.

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