ПСЖ рассматривает Маурисио Почеттино в статусе нового наставника, однако он имеет достойную конкуренцию со стороны еще двух специалистов.

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По информации Sky Sport Italia, парижан также могут возглавить Массимилиано Аллегри и Тьягу Мотта. Оба наставника пока без работы: первый находится в отпуске с мая 2019 года, а Мотта проработал всего 3 месяца во главе Дженоа, после чего был уволен.

Напомним, что об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера ПСЖ объявил ряд европейских изданий. После 17-ти туров чемпионата Франции парижане расположились на третьей строчке, отставая от лидера на один зачетный балл.

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