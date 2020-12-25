ПСЖ розглядає Маурісіо Почеттіно у статусі нового наставника, проте він має гідну конкуренцію з боку ще двох фахівців.

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За інформацією Sky Sport Italia, парижан також можуть очолити Массіміліано Аллегрі та Тьягу Мотта. Обидва наставники наразі без роботи: перший перебуває у відпустці з травня 2019 року, а Мотта пропрацював лише 3 місяці на чолі Дженоа, після чого був звільнений.

Нагадаємо, що про звільнення Томаса Тухеля з посади головного тренера ПСЖ оголосила низка європейських видань. Після 17-ти турів чемпіонату Франції парижани розташувалися на третій сходинці, відстаючи від лідера на один заліковий бал.

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