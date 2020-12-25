Авторитетные СМИ вчера, 24 декабря, сообщили о прекращении сотрудничества ПСЖ с Томасом Тухелем. Правда, клуб до сих пор продолжает сохранять тишину.

ПСЖ уволил Тухеля после победы 4:0, – Bild

Как сообщает Footballogue со ссылкой на журналиста Романа Молина, одной из причин отставки немецкого специалиста стал конфликт с футболистами во время скандального матча ПСЖ – Башакшехир. Когда команды ушли с поля, в раздевалке Тухель якобы призвал игроков вернуться для противостояния, чтобы победить по спортивному принципу. Игрокам это не понравилось, что спровоцировало напряженные отношения с командой. Журналист назвал этот момент началом конца для Тухеля.

Заметим, что ранее СМИ называли причиной отставки решение спортивного директора Леонардо. Он находился в не самых лучших отношениях с Тухелем и искал повода для отставки тренера – катализатором стали неоднозначные выступления в Лиге 1.

К слову, Томас возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. Главным претендентом на вакантное место тренера ПСЖ называют Маурисио Почеттино.

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