Тамим бин Хамад Аль Тани, катарский владелец ПСЖ, поручил президенту Нассеру Аль-Хелаифи найти в Испании клуб для покупки. Одним из вероятных вариантов может оказаться Эспаньол, сообщает El Nacional.

Президент ПСЖ раскритиковал Реал за празднование триумфа в Лиге чемпионов – очевидная причина

"Попугаи" имеют серьезную 121-летнюю историю, однако никогда не выигрывали чемпионат Испании. В родной Каталонии их накрывает гигантская тень Барселоны. Впрочем, катарцы готовы инвестировать серьезные средства и выводить Эспаньол на новые уровни, как им это удалось в ПСЖ. Не следует удивляться, если в Примере вскоре появится аналог Ньюкасла – крепкого середняка с историей, вдруг разжившегося непомерным бюджетом.

Напомним, Аль Тани приобрел ПСЖ в 2011 году. С тех пор клуб выиграл 8 титулов чемпиона Франции, 6 национальных Кубков, доходил до финала ЛЧ 2019/20. Столичный гранд легко позволил себе приглашение таких звезд, как Месси, Мбаппе, Неймар, Ибрагимович и т.д.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд