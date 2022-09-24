Босс парижан Нассер Аль-Хелаифи не теряет ни одного случая, чтобы высказаться против мадридского Реала из-за желания создать Суперлигу.

"Удивительно, что они празднуют победу в клубном соревновании УЕФА (в сезоне 2021/22 – прим .). Это лучший клубный турнир в мире.

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Редко когда ты можешь идти против уже существующего и фантастического турнира и одновременно принимать в нем участие, праздновать победу и наслаждаться выигрышем титула. Это очень редкое явление, если честно. Мы не собираемся тратить на это время, будем продолжать работать", – цитирует Аль-Хелаифи Mundo Deportivo .

Напомним, ПСЖ, имея тесные связи с руководством УЕФА, сразу выступил против создания Европейской Суперлиги, которую активно продвигал Реал. На данный момент идея турнира не увенчалась успехом.

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