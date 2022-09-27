ПСЖ хоче зробити чергову підлість Барселоні – принципового суперника "кулес" можуть перетворити на "іспанський Ньюкасл"
Власники ПСЖ можуть організувати нову серйозну інвестицію, яка за дивним збігом обставин шкодить інтересам Барселони.
Тамім бін Хамад Аль Тані, катарський власник ПСЖ, доручив президенту Нассеру Аль-Хелаїфі знайти в Іспанії клуб для купівлі. Одним з ймовірних варіантів може виявитися Еспаньйол, інформує El Nacional.
Президент ПСЖ розкритикував Реал за святкування тріумфу у Лізі чемпіонів – очевидна причина
"Папуги" мають серйозну 121-річну історію, однак ніколи не вигравали чемпіонат Іспанії. У рідній Каталонії їх накриває велетенська тінь Барселони. Втім, катарці готові інвестувати серйозні кошти і виводити Еспаньйол на нові рівні, як їм це вдалося в ПСЖ. Не слід дивуватися, якщо в Прімері незабаром з'явиться аналог Ньюкасла – міцного середняка з історією, який раптом розжився непомірним бюджетом.
Нагадаємо, Аль Тані придбав ПСЖ у 2011 році. Відтоді клуб виграв 8 титулів чемпіона Франції, 6 національних Кубків, доходив до фіналу ЛЧ 2019/20. Столичний гранд легко дозволив собі запрошення таких зірок, як Мессі, Мбаппе, Неймар, Ібрагімовіч тощо.
Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд