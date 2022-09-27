Власники ПСЖ можуть організувати нову серйозну інвестицію, яка за дивним збігом обставин шкодить інтересам Барселони.

Тамім бін Хамад Аль Тані, катарський власник ПСЖ, доручив президенту Нассеру Аль-Хелаїфі знайти в Іспанії клуб для купівлі. Одним з ймовірних варіантів може виявитися Еспаньйол, інформує El Nacional.

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"Папуги" мають серйозну 121-річну історію, однак ніколи не вигравали чемпіонат Іспанії. У рідній Каталонії їх накриває велетенська тінь Барселони. Втім, катарці готові інвестувати серйозні кошти і виводити Еспаньйол на нові рівні, як їм це вдалося в ПСЖ. Не слід дивуватися, якщо в Прімері незабаром з'явиться аналог Ньюкасла – міцного середняка з історією, який раптом розжився непомірним бюджетом.

Нагадаємо, Аль Тані придбав ПСЖ у 2011 році. Відтоді клуб виграв 8 титулів чемпіона Франції, 6 національних Кубків, доходив до фіналу ЛЧ 2019/20. Столичний гранд легко дозволив собі запрошення таких зірок, як Мессі, Мбаппе, Неймар, Ібрагімовіч тощо.

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