Французский гегемон вскоре начнет новый период, в котором уже не будет Килиана Мбаппе. Главный бомбардир команды покинет Париж.

Как известно, Килиан Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ и попробовать свои силы в другом клубе. Соответственно, руководство парижан уже думает над тем, как компенсировать уход лидера.

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Уход высокооплачиваемого Мбаппе позволит ПСЖ аккумулировать примерно 200 миллионов евро. Ожидается, что ориентировочно такую сумму парижский клуб сможет потратить на летнем трансферном рынке, сообщает The Times.

Номером один в списке ПСЖ является нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, который имеет действующий контракт еще на 4 года. В Париже убеждены, что в команде Луиса Энрике "десятка" манкунианцев сможет раскрыться по-новому, даже несмотря на посредственный сезон 2023/24 (29 матчей, 5 голов и 6 ассистов).

Другими кандидатами на переезд в столицу Франции являются представители чемпионата Италии. Это нападающий Наполи Виктор Осимхен и вингер Милана Рафаэл Леау. Контракт нигерийца рассчитан до лета 2026 года, а лидер "россонери" связан соглашением до 30 июня 2028-го.

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