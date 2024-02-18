Французький гегемон невдовзі розпочне новий період, в якому вже не буде Кіліана Мбаппе. Головний бомбардир команди покине Париж.

Як відомо, Кіліан Мбаппе ухвалив рішення покинути ПСЖ і спробувати свої сили в іншому клубі. Відповідно, керівництво парижан вже думає над тим, як компенсувати відхід лідера.

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Відхід високооплачуваного Мбаппе дозволить ПСЖ акумулювати приблизно 200 мільйонів євро. Очікується, що орієнтовно таку суму паризький клуб зможе витратити на літньому трансферному ринку, повідомляє The Times.

Номером один у списку ПСЖ є нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, який має чинний контракт ще на 4 роки. У Парижі переконані, що в команді Луїса Енріке "десятка" манкуніанців зможе розкритися по-новому, навіть попри посередній сезон 2023/24 (29 матчів, 5 голів і 6 асистів).

Іншими кандидатами на переїзд у столицю Франції є представники чемпіонату Італії. Це нападник Наполі Віктор Осімхен та вінгер Мілана Рафаел Леау. Контракт нігерійця розрахований до літа 2026 року, а лідер "россонері" пов'язаний угодою до 30 червня 2028-го.

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