Нападающий ПСЖ и сборной Франции продолжает интриговать своим будущим. Килиан Мбаппе точно покинет Францию, но пока неизвестно, где будет играть дальше.

Как известно, несколько дней Килиан Мбаппе принял решение уйти из ПСЖ свободным агентом по завершении сезона 2023/24. Форвард сборной Франции, который провел в Париже 7 лет, продолжит карьеру в другом клубе.

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Официальным представителем 25-летнего Мбаппе является его мама, которой помогают еще три человека. Один из них в начале этой недели посетил Манчестер, где встретился с представителями Ман Сити перед вылетом команды в Копенгаген на матч Лиги чемпионов. Человека, связанного с Мбаппе, видели несколько игроков Манчестер Сити на клубной базе. Через несколько часов после этой встречи Мбаппе сообщил Аль-Хеллаифи о решении уйти из ПСЖ, утверждает Cadena Ser.

Другое лицо, приближенное к Мбаппе – друг детства французского форварда. Во вторник он прибыл в Лейпциг, где Реал играл поединок 1/8 финала ЛЧ. Там состоялись переговоры уже с мадридским клубом.

Напомним, главным претендентом на Мбаппе считают именно Реал, но пока футболист и мадридский клуб хранят молчание.

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