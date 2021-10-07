Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже не столь категоричен относительно своего отъезда из Парижа.

Руководство ПСЖ разрабатывает для Килиана Мбаппе новый 5-летний контракт на улучшенных финансовых условиях, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Если 22-летний форвард согласится подписать соглашение, то будет зарабатывать около 37 млн евро (как Неймар). Для сравнения, сейчас зарплата Килиана составляет 18 млн.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ завершается летом 2022-го, а еще несколько месяцев назад он не скрывал своего желания покинуть парижский клуб. Главным претендентом на Килиана считают Реал.

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