Похоже, мадридцы могут столкнуться с неожиданными проблемами в вопросе трансфера Килиана Мбаппе.

Ближайшее окружение 22-летнего француза хочет, чтобы игрок остался играть в ПСЖ на ближайшие год-два, утверждает журналист Хосеп Педрерол.

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Такая ситуация сильно волнует высшее руководство мадридского Реала, которое было убеждено в неизбежности трансфера Мбаппе. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, "сливочные" летом предлагали парижанам более 180 млн евро, но те категорически отказали.

Напомним, контракт Килиана Мбаппе со столичным грандом завершает действие летом 2022-го. Француз заявил, что в последнее время не было разговоров с ПСЖ о продолжении сотрудничества, но Файза Ламари, его мать, рассказала о другом.

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