Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вже не настільки категоричний щодо свого від'їзду з Парижа.

Керівництво ПСЖ розробляє для Кіліана Мбаппе новий 5-річний контракт на покращених фінансових умовах, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Якщо 22-річний форвард погодиться підписати угоду, то зароблятиме близько 37 млн євро (як Неймар). Для порівняння, зараз зарплата Кіліана становить 18 млн.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з ПСЖ завершується влітку 2022-го, а ще кілька місяців тому він не приховував свого бажання покинути паризький клуб. Головним претендентом на Кіліана вважають Реал.

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