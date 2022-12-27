Защитник Нуну Мендеш убедил ПСЖ в необходимости сберечь его на постоянной основе.

Французский гранд следующим летом собирается активировать опцию выкупа 19-летнего латераля, сообщает инсайдер Фабріціо Романо.

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ПСЖ арендовал таланта лиссабонского Спортинга на один сезон за 7 млн евро. Французам придется заплатить еще 40 млн, чтобы окончательно забрать Мендеша. 16 матчей без результативных действий в текущей кампании кажутся ПСЖ достаточным доводом для выкупа.

Добавим, что Мендеш был среди номинантов на "Golden Boy-2021", однако награду получил Педри из Барселоны.

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