ПСЖ готовий віддати 40 млн євро за орендованого гравця
16:15 - Читать на русском
Захисник Нуну Мендеш переконав ПСЖ у необхідності зберегти його на постійній основі.
Французький гранд наступного літа збирається активувати опцію викупу 19-річного латераля, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
ПСЖ узгодив трансфер екс-хавбека Барселони в Іспанію
ПСЖ орендував таланта лісабонського Спортінга на один сезон за 7 млн євро. Французам доведеться заплатити ще 40 млн, щоб остаточно забрати Мендеша. 16 матчів без результативних дій у поточній кампанії здаються ПСЖ достатнім аргументом для викупу.
Додамо, що Мендеш був серед номінантів на цьогорічний "Golden Boy", однак нагороду здобув Педрі з Барселони.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter