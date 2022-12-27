Захисник Нуну Мендеш переконав ПСЖ у необхідності зберегти його на постійній основі.

Французький гранд наступного літа збирається активувати опцію викупу 19-річного латераля, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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ПСЖ орендував таланта лісабонського Спортінга на один сезон за 7 млн євро. Французам доведеться заплатити ще 40 млн, щоб остаточно забрати Мендеша. 16 матчів без результативних дій у поточній кампанії здаються ПСЖ достатнім аргументом для викупу.

Додамо, що Мендеш був серед номінантів на цьогорічний "Golden Boy", однак нагороду здобув Педрі з Барселони.

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