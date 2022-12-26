Парижский гранд решил отпустить полузащитника Рафинью в чемпионат, где он начинал свое футбольное становление.

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Клубы уже окончательно согласовали все детали трансфера. Рафинья проведет в Испании остаток сезона, в арендном соглашении не предусмотрено право выкупа. Уже завтра, 27 декабря, бразилец прибудет на медосмотр в Сан-Себастьян.

Напомним, Рафинья является воспитанником Барселоны, за первую команду провел 90 матчей. Он перебрался в Париж в октябре прошлого года, но стать основным игроком не смог. В этом сезоне воспитанник "блаугранас" сыграл за ПСЖ всего 220 минут и не отметился результативными действиями.

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