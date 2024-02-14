Цілься в Місяць. Навіть якщо промахнешся, все одно залишишся серед зірок.

Сесілія Ахерн

Жонатан Клос – один із найстабільніших гравців Марселя. Попри те, що його сезон, як і у всієї команди, досить важкий, а його результативність нижча, ніж у попередні роки, він все одно залишається лідером на полі, який несе загрозу для суперника. Французький захисник пройшов тернистий шлях до того, щоб заграти на найвищому рівні. Його історія і повчає, і надихає. На професійному рівні Жонатан, як для француза, заграв дуже пізно – у 25 років.

Клос народився в Страсбурі. Саме в академії ельзаського клубу розпочалося його знайомство зі світом футболу. Після 10 років, проведених в Страсбурі, Жонатан не пройшов відбір й був змушений покинути команду. У 18 років молодий чоловік, який був закоханий у футбол, втратив надію стати професіоналом.

Жонатан Клос в Марселі / фото: Sy. Thomas/L'Équipe

"Коли Страсбур не залишив мене після навчання у 2010 році, це було величезне розчарування. У якийсь момент футбол перестав бути моїм пріоритетом. Я ходив від клубу до клубу, щоб змінити обстановку, без жодної реальної мети. Мої друзі вже мали роботу і квартиру, а я? Я був один, навіть не міг приготувати собі їжу. Це сумно, але це правда. Треба було подорослішати. Я не мав впевненості в собі. Казав, що без футболу – мертвий. Я більше нічого не вмів робити, більше нічого мене не цікавило", – розповідав захисник в інтерв'ю.

Клос не хотів брати гроші у батьків, тому вирішив піти працювати. Спочатку він сортував листи на пошті, працював листоношею, розвозив пакунки. Потім став комірником, але нічні зміни його вимотували і не залишали часу грати з друзями у футбол. Жонатан знайшов сили й мотивацію піти до коледжу, щоб отримати диплом вчителя зі спорту. Він швидко вчився, отримував гарні оцінки, але ніколи не відчував, що це його майбутнє. Він не міг уявити, що протягом 40 років буде займатися тим, що його геть не цікавить. Повертаючись з тренування з аматорами, він не відчував тиску і тільки це давало йому якусь стабільність, це було те, що тримало його на плаву.

Найважчим випробуванням для Клоса була робота у м'ясній крамниці. Він вставав о 4-ій ранку, замерзав біля холодильників. Одного разу, відрізаючи чергову порцію сосисок за металевим прилавком, він помітив, що час просто зупинився. Він не міг продовжувати.

"Дуже поважаю людей, які мають постійну роботу і які все життя займаються одним ділом. Але я не міг так продовжувати, я збирався застрелитись! Я сказав "стоп". Треба було щось робити. Ще роздавав листівки. У мене не було мотивації, це був суцільний жах. Але це також допомогло мені взяти себе в руки".

Жонатан зрозумів: якщо він хоче розвиватися у футболі, йому необхідно діяти, дорослішати й організовувати своє життя. Потрібно було ухвалити рішення і почати нести відповідальність за своє життя.

Жонатан Клос в Кевійї / фото: J. Prévost/L'Équipe

У 2013 році Клос наважується покинути Францію. Він перетинає Рейн, щоб підписати контракт з німецьким клубом Лінск, який тоді виступав у шостому дивізіоні. Самостійне життя було важким, але він провів у німецькому клубі два роки, перш ніж повернутися на рідну землю. Жонатан у 2015 році підписує контракт з Раоном Етап з четвертого дивізіону. Протримався він там рік, потім був Авранш (2016-17), а за ним – Кевійї Руан.

"Жонатан є одночасно прикладом того, що не слід робити, щоб змарнувати свій шанс, і прикладом того, що ви повинні вирішити змінити, щоб скористатися ним. Він був чудовим хлопчиком, чарівним, милим, але він був розсіяним, занадто багато часу витрачав на розваги. І ось одного разу він зрозумів, що для успіху у футболі потрібно багато працювати", – пояснює Клод Герен, президент Авранша.

Саме в Кевійї Клос нарешті отримав статус професіонального гравця в Лізі 2. Утім, Кевійї вилетів у Національ у сезоні 2017/18, а Жонатан крок назад робити не хотів.

"Коли я прибув у Раон, то сказав собі: якщо все ще хочу щось зробити у футболі, повинен мати менталітет. З того моменту я прожив усі свої сезони, кажучи собі: "зараз або ніколи". Коли Кевійї запропонував мені професійний контракт, я сприйняв це як задоволення. Але, перш за все, як заохочення продовжувати докладати зусилля. Це не кінець, треба було продовжувати", – пригадав француз.

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Знову Клос опинився на роздоріжжі. Кевійї запропонував продовжити пригоди з ними, але захисник вирішив почекати. Агенти наобіцяли йому контракт із клубом Серії А чи Серії В. Верона стежила за гравцем й були певні контакти, але до угоди діло не дійшло. Жонатан був готовий навіть проміняти Францію на Білорусь. Він прибув у брестське Динамо, з яким тоді співпрацював Дієго Марадона, але вкотре спіткала невдача. Перед оформленням документів звільнили тренера, який хотів бачити Клоса у своїй команді. Він знову опинився у відчаї, в повному нерозумінні, що робити далі. У справу втрутився Лоран Менель. Він організував для Жонатана перегляд в Армінії.

Жонатан Клос в Армінії / фото: Frank /Eibner-Pressefoto/Imago/Panoramic/Imago images/eibner

Клос, не вагаючись, почав збирати речі, не знаючи навіть, де буде спати, але він не міг відмовитися від цієї пропозиції. Пройшло кілька днів до того, аби німецький клуб запропонував контракт.

"Бляха, я це зробив… Я знав, що потрапляю в іншу категорію. Другий німецький дивізіон був справжнім прогресом, я вникав у суть справи. Крім того, мені пощастило, ліга дуже швидко підтвердила мій контракт, і наступного понеділка ввечері я грав у Гамбурзі перед майже 60 000 людей. Дивовижно. Я перейшов від нуля до гри на Фолькспаркштадіон за 10 днів. Знав, що просто повинен прогресувати", – розповів Жонатан в інтерв'ю.

В Армінії Клос став справжнім зрілим гравцем. Він виріс не тільки в професіональному плані, а й зміг стати самостійним. За два роки в клубі він вивчив німецьку, яку вважає досить легкою порівняно з французькою. У Німеччині Клос поборов свої страхи, додав у фізиці, довів свої навички латераля до рівня, який відкривав йому двері далі. За 65 матчів з Армінією у Жонатана в активі вісім голів та 13 результативних передач. Плюс, Клос допоміг клубу здобути титул чемпіона другого дивізіону. Й саме тут на порозі з'явився Ланс з ідеями Франка Еса. Ця нова пригода здійснить мрію захисника №1.

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Пропозицію Ланса Жонатан прийняв без вагань. Він не знав, чим заслужив шанс опинитися в північному клубі. Франк Ес, зі своєю улюбленою схемою 3-4-3 (3-5-2), прекрасно усвідомлював, де саме знадобиться Клос і чому саме його варто залучити до команди. У Німеччині захисник розвинувся так, що міг закривати майже весь фланг, при цьому не втрачаючи концентрації в обороні. З Есом Клос лише додавав.

Жонатан Клос в Лансі / фото: A. Réau L'Équipe

У перший сезон з Лансом у Лізі 1 захисник набрав скромні 9 очок за системою гол+пас. Але в інших він був на рівні найкращих. У сезоні 2021/22 віддав 11 асистів, а більше лише Буріжо, Мессі та Мбаппе. Під керівництвом Франка Еса Жонатан став найкращим латералем Ліги 1, затьмаривши навіть зірку ПСЖ Ашрафа Хакімі. Здатність Клоса швидко адаптуватися до змін, бути сконцентрованим повний матч, асистувати, створювати постійну загрозу біля воріт суперника лише підкреслювалася схемою з трьома захисниками. Утім, Жонатан не завжди був латералем. У юні роки його награвали як вінгера. Звідси й здатність передбачати дії партнерів і віддавати гольові передачі. Клос наділений футбольним інтелектом, тому з легкістю говорить про тактику і бачить відмінності.

"По-перше, у системі з трьома захисниками легше захищатися, оскільки зменшується простір. Також схема більш компактна. У захисті з 4-ма гравцями вам часто допомагають один або два півзахисники, тоді як у 3-5-2 ви маєте 5 захисників і 2 півзахисники, які працюють разом в обороні, а це означає, що ви можете додати одного або двох гравців.

Попереду такий спосіб гри знімає частину навантаження з двох нападників. Звичайно, вони повинні брати участь в обороні, але без необхідності контратакувати з 80 метрів. Колективно це цікавіше. І в атаці, при 4-4-2, у нас є 4 гравці ззаду, тоді як при 3-5-2 ми залишаємося з трьома або навіть з двома, якщо один з центральних захисників отримує м'яч і починає атаку. І тут також додається один або два гравці до побудови. Я вважаю цю систему надзвичайно досконалою. Вона дуже проста, але саме її я використовую, коли граю у FIFA. Я граю так вже деякий час, тому що не можу знайти жодного недоліку в цій системі. Всі гравці прикриті, рух хороший, ти можеш комбінувати де завгодно, тому що гравці перебувають близько один до одного... Це система, яка може перетворити звичайну команду на хорошу або дуже хорошу команду", – аналізував француз.

Клос виконує багато спринтів, активно підключається в атаку і, звісно, не забуває про обов’язки в обороні. Жонатан особливу увагу приділяє взаємодії з партнерами. Він добре розуміє, коли потрібно віддати пас, коли потрібно забрати з собою захисника, щоб звільнити простір, чи коли варто зміщуватися в центр. Серед кумирів Клос називає Дані Алвеса, Дюмфріса та Ашрафа Хакімі. Самого Жонатана часто порівнюють з лідером Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.

"У нашій атакувальній формації, де діє найкраще, він відіграє дуже важливу роль. Він не захисник, а вінгер, гравець з відривом від центру. Його послужний список чистий. Не кажучи вже про кількість його передач (від 7 до 10 за матч) та якість його ударів зі стандартних положень (кутові, штрафні). Це відповідає тому, що я від нього очікую", – зазначав Франк Ес.

Вдалі виступи Клоса за Ланс привернули увагу Дідьє Дешама. У 29 років француз вперше був викликаний до національної збірної, де конкуренція на кожній позиції дуже сувора. Це лише підкреслює, наскільки Жонатан зумів прогресувати. Вся команда Ланса дивилася оголошення списку Дешама в прямому ефірі.

"Окрім його задоволення та гордості, я розумію, що це приносить багато радості фанатам. Я не роздаю подарунки. Якщо Клос у списку, то він на це заслуговує. Ця історія прекрасна, оскільки його траєкторія не класична", – підкреслив наставник збірної Дідьє Дешам.

Жонатан не зупинився на досягнутому. Захисник продовжував розвивати свої навички. Особливу увагу він приділив роботі над штрафними ударами та подачею кутових. Спочатку Клос на тренуваннях відправляв 9 із 10 м’ячів на трибуни, але згодом він покращив траєкторію свого удару. Жонатан спілкувався не тільки з тренером та партнерами, він хотів знати думку воротарів, щоб розвинути навичку. Рік тренувань не пройшов повз, і в матчі з Лор'яном в сезоні 2021/22 він записав у свій актив гол зі штрафного.

Ланс дав Клосу змогу показати себе на найвищому рівні й не дивно, що один з найпопулярніших клубів Франції постукав у двері гравця. Ігор Тудор, який прийшов у Марсель влітку 2022 року, прихильник схеми з трьома центральними, тому класний латераль був необхідністю. До нової команди Жонатан адаптувався дуже швидко, вразивши тренера, партнерів і публіку. Велодром прийняв нового гравця і полюбив. А добитися поваги в Марселі вдається не кожному. Уся справа у відданості ділу, його грі й тому, що він дав Марселю. У перший сезон Жонатан оформив 11 результативних передач і лише на п’ять відстав від Ліонеля Мессі.

"Клос – гравець, який дуже швидко адаптувався, він пристосувався грати кожні три-чотири дні. Я можу сказати про нього тільки хороші речі. У світі дуже мало таких гравців, як він, на цій позиції. Це привілей мати Жонатана, він хороший хлопець", – розхвалював Тудор свого підопічного.

Жонатан Клос / фото: P. Lahalle L'Équipe

Зміна тренера влітку – спочатку прихід Марселіно, а потім Ріно Гаттузо похитнула стабільність Марселя. Результативність Клоса теж знизилась, але він досі залишається одним із найстабільніших гравців команди. Навіть в незвичній схемі з чотирма захисниками Жонатан знайшов своє місце. Підключення в атаку стали не такими гострими, але він дає надійність в обороні. Гаттузо довелося відмовитися від улюбленої схеми 4-3-3 й перейти в три центральні, де Клос може блистіти на повну.

"Пишаюся тим шляхом, який мені довелося пройти. Але я більше не хочу бути симпатичним хлопчиком з телевізора, який подобається всім. Я зрозумів, де я є: в Марселі і в збірній Франції. Ми знову поговоримо про це через десять років, і якщо я зможу бути прикладом для дітей пізніше, це було б чудово. У певному сенсі, я мріяв про майбутнє, а зараз живу сьогоденням", – сказав Клос.

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