34-річний аргентинець розпочинав зустріч 12-го туру Ліги 1 проти Лілля зі старту. Втім, майже нічого не продемонструвавши, був замінений одразу по перерві на Мауро Ікарді. Почеттіно розкрив причини таких дій.

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"Нині нам треба почекати. Ми поговорили з лікарями, він покинув поле у якості запобіжого заходу. Він не міг продовжувати грати. Сподіваємося, що пошкодження не є серйозним, і він буде доступним для участі у наступному матчі", – цитує Маурісіо Culture PSG.

У поточному сезоні Ліонель Мессі провів у футболці парижан 8 поєдинків у всіх турнірах, але результативними діями (3 голи) відзначався лише в Лізі чемпіонів.

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