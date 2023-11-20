Уругвайский Депортиво Мальдонадо официально объявил о подписании 37-летнего нападающего на сезон-2024.

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Рубен успел поиграть за Росарио Сентраль, Ривер Плейт, Вильярреал, Рекреативо, Динамо, Эвиан, Тигрес и Атлетико Паранаэнсе. Период в Киеве был ужасным. Летом 2012 года Игорь Суркис отдал 8 млн евро за форварда Вильярреала, а тот "отблагодарил" одним голом и одним ассистом в 15 матчах. Аргентинец продержался один сезон, затем бродил по арендам и в конце концов "вернул" почти 3 млн евро трансфером в Росарио Сентраль.

Рубен объявлял о завершении карьеры летом 2022 года, однако теперь решил помочь Мальдонадо – середняку чемпионата Уругвая.

Marco Ruben es la primer alta de nuestra institución para la temporada 2024!

El delantero argentino de amplia trayectoria jugó en River Plate , Villarreal , Dinamo de Kiev , Tigres , Atlético Paranaense y Rosario Central .



Bienvenido Marco a Maldonado!!! pic.twitter.com/EJHQM0V0Ck — Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) November 20, 2023

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