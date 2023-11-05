Поражение от Шахтера было далеко не главной причиной отставки 78-летнего специалиста, утверждает Digi Sport.

Луческу разозлил Суркиса решением уйти в отставку – экс-тренер Динамо раскрыл детали прощания с Украиной

Луческу около месяца назад решил покинуть Динамо. Румын понял, что не получит желаемого усиления, а с нынешним составом решать серьезные задачи невозможно. Пока киевский клуб "молчал" на трансферном рынке и урезал зарплаты, Шахтер подписывал много новичков, в том числе иностранцев. Луческу все же надеялся на прощание победить бывший клуб, но ничего из этого не вышло.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера Динамо стал Александр Шовковский. Киевляне уже вылетели из еврокубков и Кубка Украины, а в чемпионате идут на восьмой строчке.

Новый сенсационный тренер Динамо после Шовковского – как уходил Луческу, а Шахтер откопал бриллиант и героя, которого не ожидали