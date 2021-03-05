"Это не настолько принципиальный, сколько очень важный матч и для Фонсеки, и для Каштру. Любой провал в чемпионате Украины или Италии, или в Лиге Европы станет причиной для увольнения как одного, так и другого тренера.

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Не все хорошо и в Роме, и в Шахтере. Есть свои конфликты, которые периодически выходят наружу. Каждый из тренеров будет стремиться не дать клубным боссам повода себя уволить. Именно в этом контексте следует рассматривать противостояние. Из-за этого будет напряжение", – цитирует Севидова segodnya.

Напомним, первый поединок Шахтера и Ромы в рамках 1/8 финала ЛЕ состоится 11 марта, ответный – 18-го.

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