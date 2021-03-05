"Це не настільки принциповий, скільки дуже важливий матч і для Фонсеки, і для Каштру. Будь-який провал чи в чемпіонаті України або Італії, чи в Лізі Європи стане причиною для звільнення як одного, так і іншого тренера.

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Не всі добре і в Ромі, і в Шахтарі. Є свої конфлікти, які періодично виходять назовні. Кожен з тренерів буде прагнути не дати клубним босам приводу себе звільнити. Саме в цьому контексті варто розглядати протистояння. Через це буде напруга", – цитує Севідова segodnya.

Нагадаємо, перший двобій Шахтаря та Роми в рамках 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 11 березня, матч-відповідь – 18-го.

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