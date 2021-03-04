Защитник Шахтера Богдан Бутко, который на правах аренды выступает за турецкий Ерзурумспор, поделился ожиданиями от матчей между украинской и итальянской командами во втором по силе евротурнире.

"Для Фонсеки это будет принципиальный матч. Потому что он много времени провел в Шахтере и, я думаю, часть его сердца и души осталась с "горняками". Тем более стадия 1/8 финала Лиги Европы обязывает, что важно.

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Фонсека хорошо знает игроков Шахтера, а те, в свою очередь, знают принципы игры Фонсеки, поэтому очень интересно будет за этим наблюдать – возможно кто-то сможет удивить чем-то новым. Думаю, все будут очень серьезно настраиваться, даже на тренировках.

Как игроку Шахтера, который много времени провел в клубе, мне бы хотелось победы "горняков", это будет гораздо ценнее, чем для Ромы. Но это футбол и в этом противостоянии, думаю шансы 50 на 50. Все покажет игра", – сказал Бутко в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между Ромой и Шахтером состоится 11 марта в Риме. Ответный матч – через неделю в Киеве.

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