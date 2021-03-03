Первая очная встреча с Агробизнесом стала для Шахтера знаковой. Это 3000-й официальный матч в истории донецкого клуба. "Горняки" на стадии 1/4 финала Кубка Украины только начинают борьбу за трофей, зато команда из Волочиска на своем пути уже одолела Ужгород, Эпицентр и прошлогоднего финалиста – Ворсклу.

После поражения от Зари в прошлом туре УПЛ Луиш Каштру кардинально встряхнул состав – место сохранил лишь Алан Патрик. Среди новой "десятки" нашлось место юному Георгию Судакову, который дебютировал в Кубке Украины. Говорить о предыдущих матчах Агробизнеса нет смысла. Подопечные Александра Чижевского всего несколько дней назад вернулись из зимних сборов. Последняя официальная игра текущего лидера Первой лиги датирована аж началом декабря прошлого года.

Со стартовым свистком Шахтер прогнозируемо попытался наладить контроль над мячом и ситуацией. Соперник, похоже, был не против. Игроки Агробизнеса опускались до линии собственной штрафной, но дальше оппонентов не подпускали. Дончане, которые должны бы уже привыкнуть к такому стилю, щелей в оборонительных порядках не находили.

Между тем номинальные хозяева адаптировались и начали действовать смелее. Сначала это были контратаки малыми силами. Юрий Романюк прорывался в чужую штрафную через зону Кориненка, но там не было никакой поддержки. Роману Дидыку после углового дали без сопротивления расстреливать ворота Пятова – мяч пролетел мимо ближней штанги. Регулярно нагнетали Семенюк и все тот же Романюк. Последний имел лучший момент первого тайма. Сергей обокрал Антонио, на входе в штрафную обыграл Пятова, но на пути мяча встал защитник.

Шахтеру подобной остроты создать не удалось. Владение почти не переходило в опасные моменты или удары. Можно выделить разве несколько попыток Алана Патрика, а также Корниенко, который пробивал со штрафного. В целом "горнякам" не удалось продемонстрировать, что против них играет команда из низшего дивизиона и без опыта официальных матчей вот уже три месяца.

Начало второго тайма вышло обнадеживающим. В конце концов, таким ему помогли стать арбитры. Сначала Соломон получил желтую карточку за симуляцию. Падение произошло в штрафной, поэтому вмешался VAR. Виталий Романов позвал главного рефери к монитору. После просмотра видео Сергей Бойко "горчичник" отменил и назначил пенальти. К отметке подошел Алан Патрик. Бразилец попытался выполнить наказание в стиле Жоржиньо, но Олег Мозиль зафиксировал намертво.

Голкипер Агробизнеса сразу же и гол в противоположные ворота организовал. Пока все не пришли в себя после промаха Патрика, Мозиль выбил мяч далеко вперед. Там его подхватил Петров, прошел дальше и пробил Пятова. К сожалению для Сергея, свой забег он начинал из положения вне игры.

Тренеры сделали ряд замен, и это дало результат. Прежде всего, это касается Шахтера, а в частности – Тете. Бразильский вингер не взял времени на раскачку, а начал создавать опасность. Сначала Тете сам неплохо пробивал с линии штрафной, а затем сбрасывал под удар Патрику. В обоих случаях не хватило точности. В фирменном стиле пытался о себе напомнить Коноплянка – его попытку заблокировали защитники.

Агробизнес тоже не забывал об атаке. В основном это были контрвыпады, но довольно регулярные и массированные. Такие действия открывали все больше зон для игроков Шахтера, которые никак не могли этим воспользоваться. В конце основного времени команды обменялись опасными моментами. Дентиньо после навеса Тете бил головой – перекладина. Через несколько минут Юхимович ответил ударом в штангу. Уже в компенсированное все тот же Тете заставил Мозиля продемонстрировать все свое мастерство. Судаков добивал уже в пустые, но не попал.

Перед овертаймом Луиш Каштру бросил в бой еще и Марлоса с Тайсоном. Однако свежести это не прибавило. Игра переместилась в середину поля, где было много сумбурной борьбы. Именно из такой ситуации пришел гол. Игроки Агробизнеса выбили мяч в направлении Семенца, а тот оставил в дураках Хочолаву и покатил мимо Пятова – 1:0.

Когда казалось, что Шахтер стал близок к тому, чтобы сравнять счет, Хочолава оставил свою команду в меньшинстве. Давид в борьбе ударил соперника локтем – желтая карточка, которая стала для грузина второй. Даже в таком положении "горнякам" удалось организовать штурм ворот Мозиля. Голкипер спасал после ударов Корниенко, Тайсона и Марлоса. Не помогли даже подключения Андрея Пятова в чужую штрафную.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Агробизнеса. Таким образом Шахтер второй год подряд прекратил борьбу за Кубок Украины уже после первого матча. В прошлом году это было поражение от Динамо в 1/8 финала.