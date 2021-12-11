"Слухи об интересе Барселоны? Я просто посмеялся над этим. Это, во-первых, несолидно и не выглядит красиво", – ответил Яремчук в шоу Прессинг на YouTube.

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Напомним, Барселона будто бы проявляла интерес к двум форвардам Бенфики – Дарвину Нуньесу и Роману Яремчуку. Уругвайского нападающего оценивают в 60 млн евро, что является заоблачной суммой для каталонцев, которые ожидали, что форвард сборной Украины обойдется им дешевле. Добавим, что Футбол 24 уже опроверг эту информацию.

Отметим, что в текущем сезоне Яремчук провел 20 матчей в составе Бенфики, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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