"Чутки про інтерес Барселони? Я просто посміявся з цього. Це, по-перше, несолідно і не виглядає гарно", – відповів Яремчук в шоу Пресінг на YouTube.

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За чутками, Барселона проявляла інтерес до двох форвардів Бенфіки – Дарвіна Нуньєса та Романа Яремчука. Уругвайського нападника оцінюють в 60 млн євро, що є захмарною сумою для каталонців, які начебто очікували, що форвард збірної України обійдеться їм дешевше. Додамо, що Футбол 24 вже спростував цю інформацію.

Відзначимо, що у поточному сезоні Яремчук провів 20 матчів у складі Бенфіки, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти.

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