Форвард Бенфики Роман Яремчук заинтересовал Барселону, сообщает Diario Gol.

Яремчук теряет доверие тренера перед тремя ключевыми битвами Бенфики – украинец не забивает два месяца

Отмечается, что игра украинца понравилась лично президенту "блаугранас" Жоану Лапорте. Каталонцы в январе планируют усилить атакующую линию, однако не собираются тратить на трансфер огромную сумму. Ранее клуб планировал переманить партнера Яремчука Дарвина Нуньеса, однако ценник в 60 млн кажется испанцам просто космическим. "Сине-гранатовые" считают, что украинец обойдется им значительно дешевле, а также сможет прибавить команде вариативности в атаках за счет своей антропометрии.

В то же время главный тренер Барселоны Хави не уверен в целесообразности трансфера Яремчука – украинец пока не является приоритетным вариантом. Однако, каталонцы продолжат держать руку на пульсе.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Бенфику 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с "орлами" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 млн евро.

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