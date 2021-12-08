Киев вынужден играть лишь за престиж. Динамовцы могли бы стать единственным представителем Украины, который выиграет хотя бы один поединок в нынешней ЛЧ. Команда Луческу уже потеряла шансы даже на 3 место и Лигу Европы. Матч, как и онлайн-трансляция Бенфика – Динамо на "Футбол-24", стартовал в 22:00. Португальцам нужна была только победа для того, чтобы подвинуть Барселону и сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. При этом команде Яремчука приходилось надеяться еще и на Баварию, которая в параллельной встрече не имела бы права уступать каталонцам. В первом круге киевляне и лиссабонцы разошлись миром (0:0). С другими соперниками команда Луческу очков не набирала.

Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Уже на 27-й минуте Яремчук создал сумасшедший момент. Роман издевательски легко бросил между ног Сироте, ворвался в штрафную и почти обвел Бущана – после сейва голкипера Рафа Силва пробивал метров с 13, снаряд чудом просвистел над воротами. Эпизод, характеризующий уровень мандража обеих команд. Одни пропустили момент, словно любители. Другие не забили почти в пустые ворота. Ситуация потянула на 0,38 ожидаемого гола. Тымчик первым продрался в чужую штрафную. Выложил Цыганкову мяч, но Виктор спасовал и упустил возможность обострить еще дальше.

И снова классный проникающий рывок Тымчика, подвел только последний пас. ФАНТАСТИКА. Ну, или катастрофа, как угодно будет. Буяльский принял пас из глубины, роскошно разобрался со всеми защитниками и вратарем, выложил Цыганкову. А тот просто пробил над пустыми воротами. Ну, КАК?!!!! Первый удар украинцев и сразу на 0,41xG, хотя здесь все 99% забить было. А Динамо ведь выглядит довольно вдохновенно впереди! На 11-й минуте Бущан спасает во второй раз. Силва прошел слева, Пицци почему-то снова никто не мешал пробить по центру.

Яремчук открывает счет на 16 минуте. А все началось с очередного непонятного действия Гармаша в центре поля. Рафа Силва с Жоау Мариу в несколько пасов блестяще прошли все линии обороны, а воспитанник Динамо расстрелял Бущана при молчаливом кортеже Сидорчука и Миколенко. Бенфика мастерски успокаивает игру солидным и неспешным контролем мяча. Барселона в Мюнхене не может забить, поэтому гол Яремчука на 20 минуту выводит именно Бенфику в 1/8 финала ЛЧ. Вербич деревянным приёмом сбросил идеальный "ассист" для Жилберто, дальше прошел удар под перекладину без шансов для кипера – 2:0.

Парочка-тройка штрафных и дальних ударов Бенфики. У гостей неплохие подходы Цыганкова. Гармаш получил на старте по ногам да и вообще выглядит ну очень уж вяленько. Вот, к примеру, и удару Дениса не хватило как скорости исполнения, так и точности. По 2:0 в каждом из матчей группы. А это значит, что на 90% Барселоны не будет в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год! И вроде бы не самое большое преимущество Бенфики по xG (1,06:0,56), но как же пугает это колоссальное, гигантское различие в классе и уверенности. И статистика попаданий в створ ворот за первые 45 минут красноречиво это иллюстрирует – 5:0.