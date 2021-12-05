"Сине-гранатовые" не рассматривают вариант с подписанием нападающего сборной Украины. Информация испанского СМИ об интересе Барсы к Роману Яремчуку не соответствует действительности.

Барселона не интересовалась нападающим Бенфики Романом Яремчуком. Эксклюзивной информацией с Футбол 24 поделился журналист Cadena SER Сантьяго Овалье.

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Фамилия форварда сборной Украины никогда не фигурировала в списке потенциальных усилений каталонского клуба, несмотря на информацию Diario Gol, которое утверждало обратное.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Бенфику 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с "орлами" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 млн евро.

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