"Мне никогда не нравится, когда заголовки о Манчестер Юнайтед не очень хорошие перед игрой, потому что именно тогда они могут все исправить.

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Я не слежу за ними настолько внимательно, чтобы знать, в чем там проблема. Но я видел, что Эрик Тен Хаг стал тренером месяца, я видел, что они были в форме в прошлом месяце. Как все может быть плохо? Я просто не понимаю этого.

Победа 7:0 (в марте 2023 года) была удивительным результатом, который случается только раз в жизни. Если это кому-то и поможет в следующей игре, то команде, которая проиграла 7:0, а не команде, которая выиграла.

Если мы просто сыграем матч против исторического соперника на Энфилде, это само по себе сделает игру особенной, и это то, что я хочу видеть – особенную игру", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что Ливерпуль сыграет против Манчестер Юнайтед в воскресенье, 17 декабря. Сейчас мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ с 37 баллами. Манчестер Юнайтед находится на шестом месте с 27 пунктами.

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