"Уровень Роберто Карлоса". Миколенко порвал критиков – причина прогресса, тонны извинений, мемы с конкурентами Мудрика
Виталий Миколенко провел грандиозный матч против Челси в АПЛ. Мы собрали горячую реакцию болельщиков Эвертона на игру украинца.
Здесь должен был быть очередной текст о Мудрике. Даже не высосанный из пальца – Михаил показал неплохую игру, стал лидером Челси по креативу и постоянно доставлял мяч в штрафную площадь. Но большинство его передач останавливала ногу другого украинца.
Фантастический Миколенко выиграл дерби у Мудрика – Эвертон обыграл Челси, украинец начал голевую атаку и стал лучшим
Миколенко сделал невозможное. Одно дело – затмить Мудрика на поле, и совсем другое – затмить Мудрика в соцсетях. Проблемы Челси как-то отошли на задний план, ведь парень из Черкасс выдал лучший защитный перформанс в сезоне АПЛ.
7 удачных отборов из 8 попыток, 6 выносов, 9 подборов, 2 заблокированных удара, 9 выигранных дуэлей (64%). Цифры впечатляют, но и они не передают, насколько круто сыграл Миколенко против Челси. Как он читал эпизоды, как мастерски обворовывал соперников (без единого фола!).
Виталий закрыл Палмера, а затем висел на ноге у Стерлинга. Конкуренты Мудрика то и дело упирались в стену, пока Михаил кошмарил на другом фланге Янга и Паттерсона. Миколенко поймал кураж и во втором тайме не мог сдержать улыбки после очередных отборов.
Болельщики Эвертона уже месяц восхищаются украинцем в Twitter (X), но после Челси комплименты вышли на новый уровень. В адрес Миколенко написали почти все английские идиомы с положительными коннотациями, а последние скептики массово просят прощения за критику Виталия в прошлом.
"Несколько слов о Виталии Миколенко. Левый защитник добровольно сократил свой отпуск, чтобы раньше вернуться в Эвертон. Согласился на дополнительную нагрузку в тренажерном зале и прошел интенсивный курс тренировок игры один в один. Такая форма – заслуга его работы".
"Миколенко отыграл невероятно круто. Снова".
"Даже не преувеличиваю – Миколенко сейчас с отрывом лучший левый защитник планеты".
"Миколенко сегодня отыграл невероятно. Каждая попытка отбора завершилась удачно, подчищены все мячи, заблокированы все удары. Мне кажется, что лучше сыграть в обороне просто невозможно".
"Я задолжал Миколенко огромное извинение. Он один из лучших наших игроков".
"Миколенко сегодня снова на высоте. Сделал несколько шикарных отборов и блоков, чтобы остановить Челси при 0:0 на табло. Лучший игрок матча".
"Повторяю снова и снова: Миколенко фантастичен под руководством Дайча. Как же он спрогрессировал".
"Миколенко, я буду просить у тебя прощения до конца своих дней. Ты мой герой".
"Трудно найти футболиста, который выдал такой прогресс с конца прошлого сезона, как Миколенко".
"Нужно немного поговорить о Миколенко, пожалуйста! Он в этом сезоне грандиозен. Какой прогресс. Забираю назад все плохие слова о нем, которые частенько вылетали из моего рта".
"Он превращается в прекрасного левого защитника для Эвертона. Миколенко заслуживает комплиментов за камбек и такой феерический сезон".
"Что сегодня можно найти в карманах Миколенко".
"Миколенко собирает правых вингеров, как камни вечности. Этот пацан нереален".
"Виталий Миколенко выносит Кола Палмера".
"Удивительно, как Миколенко выздал космический прогресс и вышел на уровень праймового Роберто Карлоса".
"Когда папа рассказывает мне, как Миколенко за 8 дней сложил себе в карман Гиббз-Вайта, Альмирона и Палмера".
"Сака, Салах, Мбеумо, Бовен, Адингра, Гиббз-Уайт, Гордон и Альмирон, Палмер и Стерлинг... у Виталия Миколенко заканчиваются карманы".
"Новая куртка Миколенко. Похоже, ему и этих карманов будет мало".