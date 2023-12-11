Виталий Миколенко провел грандиозный матч против Челси в АПЛ. Мы собрали горячую реакцию болельщиков Эвертона на игру украинца.

Здесь должен был быть очередной текст о Мудрике. Даже не высосанный из пальца – Михаил показал неплохую игру, стал лидером Челси по креативу и постоянно доставлял мяч в штрафную площадь. Но большинство его передач останавливала ногу другого украинца.

Фантастический Миколенко выиграл дерби у Мудрика – Эвертон обыграл Челси, украинец начал голевую атаку и стал лучшим

Миколенко сделал невозможное. Одно дело – затмить Мудрика на поле, и совсем другое – затмить Мудрика в соцсетях. Проблемы Челси как-то отошли на задний план, ведь парень из Черкасс выдал лучший защитный перформанс в сезоне АПЛ.

7 удачных отборов из 8 попыток, 6 выносов, 9 подборов, 2 заблокированных удара, 9 выигранных дуэлей (64%). Цифры впечатляют, но и они не передают, насколько круто сыграл Миколенко против Челси. Как он читал эпизоды, как мастерски обворовывал соперников (без единого фола!).

Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Виталий закрыл Палмера, а затем висел на ноге у Стерлинга. Конкуренты Мудрика то и дело упирались в стену, пока Михаил кошмарил на другом фланге Янга и Паттерсона. Миколенко поймал кураж и во втором тайме не мог сдержать улыбки после очередных отборов.

Болельщики Эвертона уже месяц восхищаются украинцем в Twitter (X), но после Челси комплименты вышли на новый уровень. В адрес Миколенко написали почти все английские идиомы с положительными коннотациями, а последние скептики массово просят прощения за критику Виталия в прошлом.

A few words on Vitalii Mykolenko. The left back cut short a holiday to report back to Everton early, accepted extra workload in the gym and has undergone intense one to one coaching at Finch Farm. A credit to himself with the defender in the form of his Everton career pic.twitter.com/tXwgZW6gS0 — The Bobble (@ElBobble) December 10, 2023

"Несколько слов о Виталии Миколенко. Левый защитник добровольно сократил свой отпуск, чтобы раньше вернуться в Эвертон. Согласился на дополнительную нагрузку в тренажерном зале и прошел интенсивный курс тренировок игры один в один. Такая форма – заслуга его работы".

Vitalii Mykolenko has been absolutely superb. Again. — Matt (@TacticallyMatt) December 10, 2023

"Миколенко отыграл невероятно круто. Снова".

Not to overexaggerate, but Mykolenko is comfortably the best left back on the planet. — Thomarse (@efcthomarse) December 10, 2023

"Даже не преувеличиваю – Миколенко сейчас с отрывом лучший левый защитник планеты".

Mykolenko was ridiculous today. He won every tackle, cleared every ball and blocked every shot. I don’t think you could see a better defensive performance. — Natalie Bargery (@nataliebargery) December 10, 2023

"Миколенко сегодня отыграл невероятно. Каждая попытка отбора завершилась удачно, подчищены все мячи, заблокированы все удары. Мне кажется, что лучше сыграть в обороне просто невозможно".

I owe Vitaly Mykolenko a massive apology.



He’s one of our best players — Birch (@birch1988) December 10, 2023

"Я задолжал Миколенко огромное извинение. Он один из лучших наших игроков".

Mykolenko today was well and truly class again! Made some massive tackles and blocks to stop chelsea at 0-0. MOTM for me today ️ pic.twitter.com/iJDmOIBJQt — Everton Blue Army (@EvertonBlueArmy) December 10, 2023

"Миколенко сегодня снова на высоте. Сделал несколько шикарных отборов и блоков, чтобы остановить Челси при 0:0 на табло. Лучший игрок матча".

I’m saying it again. Mykolenko has been absolutely unreal under Dyche and has improved so so much. — Jöth (@notJoth) December 10, 2023

"Повторяю снова и снова: Миколенко фантастичен под руководством Дайча. Как же он спрогрессировал".

Mykolenko, I will eternally be apologising to you. You are my hero. — Abi Clynch (@clynch_abi) December 10, 2023

"Миколенко, я буду просить у тебя прощения до конца своих дней. Ты мой герой".

I can't think of a player who has improved as much as Mykolenko has since the end of last season. — Browny (@JamesBrownEFC) December 8, 2023

"Трудно найти футболиста, который выдал такой прогресс с конца прошлого сезона, как Миколенко".

Can we please talk about Mykolenko! He’s been unbelievable all season. What an improvement. I take back anything I ever said about him, and tbh that was an awful lot — Kyle (@efckyle_) December 10, 2023

"Нужно немного поговорить о Миколенко, пожалуйста! Он в этом сезоне грандиозен. Какой прогресс. Забираю назад все плохие слова о нем, которые частенько вылетали из моего рта".

Turning out to be a great left back for Everton.

Definitely he needs to be appreciated what a comeback and what a season he is having



Mykolenko #EFC pic.twitter.com/Str5XC20NF — Everton Xtra (@Everton_Xtra) December 10, 2023

"Он превращается в прекрасного левого защитника для Эвертона. Миколенко заслуживает комплиментов за камбек и такой феерический сезон".

Mykolenko emptying his pockets tonight. pic.twitter.com/HsxHp419DF — David Myers (@DavidKM92) December 10, 2023

"Что сегодня можно найти в карманах Миколенко".

Mykolenko collecting right wingers like they’re infinity stones, lad is unreal — Jack (@jack_byerss) December 10, 2023

"Миколенко собирает правых вингеров, как камни вечности. Этот пацан нереален".

Vitaliy Mykolenko with Cole Palmer pic.twitter.com/ocwkN86EX2 — Bads ? (@AfcBads) December 10, 2023

"Виталий Миколенко выносит Кола Палмера".

weird how mykolenko has spacejammed himself into prime roberto carlos init — Brad (@bradyates_) December 10, 2023

"Удивительно, как Миколенко выздал космический прогресс и вышел на уровень праймового Роберто Карлоса".

“Dad tell me about when Mykolenko pocketed Morgan Gibbs White, Miggy Almiron and Cole Palmer in the space of 8 wonderful days for Everton Football Club”



pic.twitter.com/Kwxe16MXsZ — Lea (@Lea_EFC) December 10, 2023

"Когда папа рассказывает мне, как Миколенко за 8 дней сложил себе в карман Гиббз-Вайта, Альмирона и Палмера".

Bukayo Saka.

Mohammed Salah.

Bryan Mbuemo.

Jarrad Bowen.

Simon Adingra.

Morgan Gibbs-White.

Anthony Gordon + Miguel Almiron.

Cole Palmer + Raheem Sterling.



Vitalii Mykolenko is running out of pockets. pic.twitter.com/vywnCHoMwP — Everton Extra (@Everton_Extra) December 10, 2023

"Сака, Салах, Мбеумо, Бовен, Адингра, Гиббз-Уайт, Гордон и Альмирон, Палмер и Стерлинг... у Виталия Миколенко заканчиваются карманы".

Mykolenko’s new jacket.



Apparently he needs more pockets pic.twitter.com/t6RXym3KgY — Jo78 (@jokane78) December 10, 2023

"Новая куртка Миколенко. Похоже, ему и этих карманов будет мало".