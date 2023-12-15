"Просто не розумію цього": Клопп незадоволений публікаціями про погану форму Манчестер Юнайтед
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо протистояння з Манчестер Юнайтед у 17 турі чемпіонату Англії.
"Мені ніколи не подобається, коли заголовки про Манчестер Юнайтед не дуже хороші перед грою, тому що саме тоді вони можуть все виправити.
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Я не стежу за ними настільки уважно, щоб знати, в чому там проблема. Але я бачив, що Ерік Тен Хаг став тренером місяця, я бачив, що вони були у формі минулого місяця. Як все може бути погано? Я просто не розумію цього.
Перемога 7:0 (в березні 2023 року) була дивовижним результатом, який трапляється лише раз у житті. Якщо це комусь і допоможе в наступній грі, то команді, яка програла 7:0, а не команді, яка виграла.
Якщо ми просто зіграємо матч проти історичного суперника на Енфілді, це саме по собі зробить гру особливою, і це те, що я хочу бачити – особливу гру", – цитує Клоппа BBC.
Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє проти Манчестер Юнайтед у неділю, 17 грудня. Наразі мерсисайдці лідирують у турнірній таблиці АПЛ з 37 балами. Манчестер Юнайтед перебуває на шостому місці з 27 пунктами.
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