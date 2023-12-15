"Мы с Эрлингом посетили врачей, он лечился, а теперь увидим. Холанд не сыграет против Кристал Пэлас.

Забарный привлекает покупателей, Холанд все портит, идеальный Миколенко – Fantasy АПЛ

Надеюсь, он сможет поехать в Саудовскую Аравию на Клубный чемпионат мира. Не могу сказать, сыграет ли он в первой игре. Подчеркиваю, что это не перелом, просто стресс. Иногда игроки восстанавливаются быстро, иногда – дольше. В тот момент, когда Эрлинг не будет чувствовать боль, он будет играть", – цитирует наставника "горожан" Mirror.

Напомним, что Холанд впервые не попал в заявку Манчестер Сити на матч против Лутона. Нападающий также пропустил игру против Црвены Звезды в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити в субботу, 16 декабря, встретится с Кристал Пэлас в 17 туре АПЛ. А уже через два дня команда Гвардиолы будет играть против победителя пары Леон – Урава на Клубном чемпионате мира.

"Уровень Роберто Карлоса". Миколенко порвал всех критиков – причина прогресса, тонны извинений, мемы с конкурентами Мудрика