"Поздравляем Рух с победой. Пока были силы, мы играли в тот футбол, в который хотели: высоко атаковали, были близко к игрокам соперника, агрессивно. Мы поняли, что Рух будет играть высоким прессингом. Второй тайм начали тоже хорошо. Был момент, когда мы могли забивать второй гол. А при 2:0, возможно, был бы конец матча.

Рух – Заря – 2:1 – видео голов и обзор поединка

Неделю назад на наших тренировках было всего 15 игроков. Очень много футболистов присоединились к нам только неделю назад. Игроки многих позиций не прошли полноценный сбор. Рух был хорошо готов физически. В последние 30 минут встречи мы получили ненужные красную карточку и два гола.

Почему не играл Имереков? Его не было в команде, когда я приехал. Мы не знаем, где он. Нам не хватает многих игроков. У нас новая команда, без 5-6 игроков прошлого сезона. С каждой игрой мы будем прибавлять и будем выглядеть лучше. Первый тайм показал, как мы хотим и можем играть.

Джордан, который получил красную карточку, работает с нами всего 10 дней. Мы хотели бы иметь по два игрока на каждую позицию. Это то, что мы требуем от руководства клуба", – поделился Лалатович в комментарии YouTube-каналу УПЛ ТБ.

К слову, Рух на последних минутах вырвал победу над Зарей (2:1). В обоих голах принял участие Юрий Климчук, который записал в свой актив гол и ассист.

Рух одержал волевую победу над Зарей – Климчук забил, отдал ассист и заработал красную для соперника