Матч Руха против Зари был примечательным сразу по двум причинам. Во-первых, болельщики могли оценить персональный телепул от Руха – ютуб-канал УПЛ ТВ, где транслируют матчи "желто-черных". Во-вторых, большой интерес вызвала форма Зари после существенного обновления состава и прихода сербского тренера Ненада Лалатовича.

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Рух почти не изменил состав по сравнению с предыдущим сезоном. Из новых имен – только Алексей Сыч, который вернулся из аренды в Кортрейке. К сожалению для львовян, его камбэк отнюдь не помог в первом тайме.

Подопечные Виталия Пономарева выглядели бледно, за 30 минут нанеся всего два удара – оба со штрафного. Климчук пробил мимо левой девятки, а выстрел Мысыка в правый угол парировал Сапутин. Также можно вспомнить опасную подачу от Мысыка на 36-й минуте, которую так никто и не замкнул. Чего-то большего Рух до перерыва не создал.

Заря доминировала. Еще до 20-й минуты луганчане вели по ударам со счетом 5:1, 3:0 в створ. Им не хватало остроты, но общее преимущество в динамике и командном движении принесло успех на 21-й минуте. Джордан дал шикарный пас между линиями метров на 60, Кирюханцев сбросил мяч Антюху, а тот с правого фланга прострелил на линию вратарской. Русин замкнул, 1:0!

На перерыв Заря ушла при 52% владения и имея почти втрое больше ударов, однако их острота была низкой. Удвоить преимущество в счете не удалось.

Второй тайм оказался диаметрально противоположным. Теперь уже Рух имел существенное преимущество в активности, причем создавая острые моменты. На 49-й минуте Теслюк замыкал подачу с углового на ближнюю стойку (неточно), на 54-й Притула с дистанции приложился в дальнюю девятку (Сапутин парировал), а на 56-й Сапуга пробил со скидки Климчука – мимо ворот.

Заря огрызнулась супермоментом на 58-й минуте, когда Русин головой замкнул навес с правого фланга. Назарий направлял мяч вниз, но Ледвий парировал ногами! После этого пошли замены – у львовян вместо Теслюка и Мысыка вышли Квасница и Рунич, а Ненад Лалатович снял Волошина и выпустил Яцика.

Виталий Пономарев угадал с перестановками. Уже через три минуты после появления на поле Рух сравнял счет усилиями Рунича – Василий замкнул подачу Климчука с левого фланга. 1:1!

А на 75-й отличиться мог и Квасница, который ворвался на правый край штрафной, пробил в защитника и с добивания направил мяч в перекладину! Рунич подхватил отскок и стрелял с близкого расстояния, но направил сферу в небо. Встревоженный таким развитием событий Ненад Лалатович освежил атаку – Бугай вместо Алефиренко, Нагнойный вместо Антюха, Снурницын вместо Кирюханцева.

Впрочем, Рух продолжил давить. На 85-й минуте дело дошло даже до удаления Джордана – бразильский новичок сбил Климчука перед собственной штрафной и получил вторую желтую. Кстати, первое предупреждение он тоже заработал на Климчуке. Юрий снова шикарно пробил со стандарта, направив мяч в правую девятку.

Сапутин парировал, однако дальнейший угловой таки принес успех львовскому Грилишу. Климчук принял подачу на дальнем углу штрафной, сместился в центр и неожиданно пробил под ближнюю штангу – 2:1! Этот гол оказался решающим.

Финальный свисток зафиксировал волевую победу Руха.

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