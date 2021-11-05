Футболист летом перебрался в Ювентус, но сразу присоединился к Сампдории на правах аренды. Однако за генуэзцев Ихаттарен так и не дебютировал. Сначала он боролся с избыточным весом (имел лишних более 5 кг), а затем сбежал на родину.

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Мохамед вернулся в Нидерланды, сославшись на семейные обстоятельства. Какое-то время никто не знал, где находится 19-летний игрок. Ведь дома он так и не появился. Лишь недавно выяснилось, что у него серьезные психологические проблемы после смерти отца.

По информации La Gazzetta dello Sport, Ихаттарен не хочет возвращаться в Италию как минимум до января, хотя Сампдория была готова помочь игроку в борьбе с депрессией. Нидерландец уже встречался со своим агентом Мино Райолой, с которым обсудил варианты выхода из кризисной ситуации.

От идеи завершить карьеру Ихаттарен отказался. Он готов попытаться снова выйти на поле в ближайшее время, но хотел бы сделать это в Нидерландах.

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