Футболіст влітку перебрався у Ювентус, але відразу ж приєднався до Сампдорії на правах оренди. Однак за генуезців Іхаттарен так і не дебютував. Спочатку він боровся з надмірною вагою (мав зайвих понад 5 кг), а потім втік на батьківщину.

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Мохамед повернувся у Нідерланди, пославшись на сімейні обставини. Якийсь час ніхто не знав, де перебуває 19-річний гравець. Адже вдома він так і не з'явився. Лише нещодавно з'ясувалося, що у нього серйозні психологічні проблеми після смерті батька.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, Іхаттарен не хоче повертатися в Італію щонайменше до січня, хоча Сампдорія була готова допомогти гравцю у боротьбі з депресією. Зазначається, що нідерландець вже зустрічався зі своїм агентом Міно Райолою, з яким обговорив варіанти виходу з кризової ситуації.

Від ідеї завершити кар'єру Іхаттарен відмовився. Він готовий спробувати знову вийти на поле найближчим часом, але хотів би зробити це у Нідерландах.

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