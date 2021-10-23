Полузащитник Сампдории Мохамед Ихаттарен, права на которого принадлежат Ювентусу, не на шутку напугал всех в генуэзском клубе.

Ихаттарен отпросился из клуба 12 октября на родину по семейным обстоятельствам, после чего до сих пор не выходил на связь, информирует La Gazzetta dello Sport. В Утрехте, где проживает семья Мохамеда, также не видели футболиста.

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Отметим, что нидерландец славился скандальным поведением еще во времена выступлений в ПСВ. В частности, игрок отправлялся в Ниццу к своему агенту Мино Райоле, хотя сообщал, что он заболел; пропускал мероприятия спонсоров; спорил на тренировках; имел проблемы с лишним весом.

В Сампдорию Ихаттарен перешел из Ювентуса, который выкупил опального игрока с ПСВ. В генуэзском клубе Мохамед лишь однажды попал в заявку, но так и не выходил на поле.

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