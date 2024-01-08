В матче Кубка против Барбастро центральный защитник Барселоны Иньиго Мартинес пробыл на поле всего десять минут.

Жест Мартинеса – в матче с Барбастро он рухнул на газон и стянул с себя гетры – предвещал плохие новости, которые подтвердились в понедельник. Как информирует официальный Твиттер каталонцев, 32-летний защитник получил травму бицепса бедра левой ноги. Такой диагноз поставила ему медицинская служба "блаугранас" после прохождения обследования.

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Таким образом, Мартинес будет вынужден пропустить розыгрыш Суперкубка Испании, который состоится на этой неделе. В среду, 10 января, Барселона сыграет в полуфинале турнира с Осасуной.

Иньиго не везло с недугами с тех пор, как он прибыл в каталонский клуб прошлым летом. Он приехал в Барселону после операции на правой ноге, из-за чего пропустил часть предсезонной подготовки и дебютировал за "блаугранас" только в пятом туре Ла Лиги. Также Мартинес почувствовал дискомфорт в бедре во время разминки перед игрой с Атлетико, из-за чего пробыл в лазарете клуба до воскресного матча против Барбастро.

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