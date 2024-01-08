После финального свистка в матче Барбастро и Барселоны (2:3) в Кубке Испании на поле возникла стычка.

Встреча между каталонцами и любительским клубом едва не закончилась дракой. Двое игроков Барбастро пренебрежительно отнеслись к главному тренеру Барселоны Хави.

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После матча наставник каталонцев имел претензии к судьям и не стеснялся их высказывать. Это не понравилось двум игрокам соперника. Сначала футболист со скамейки запасных Барбастро подошел к Хави и толкнул его правой рукой. Впоследствии полузащитник Антонио Хесус Креспо сделал подобный жест, когда специалист шел в тоннель в раздевалке.

Напомним, Барселона одолела Барбастро со счетом 3:2.