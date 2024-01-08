У матчі Кубка проти Барбастро центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес пробув на полі лише десять хвилин.

Жест Мартінеса – у матчі з Барбастро він звалився на газон і стягнув із себе гетри – віщував погані новини, які підтвердилися в понеділок. Як інформує офіційний Твіттер каталонців, 32-річний захисник отримав травму біцепса стегна лівої ноги. Такий діагноз поставила йому медична служба "блаугранас" після проходження обстеження.

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Таким чином, Мартінес буде змушений пропустити розіграш Суперкубка Іспанії, який відбудеться цього тижня. У середу, 10 січня, Барселона зіграє в півфіналі турніру з Осасуною.

Іньїго не щастило з недугами відтоді, як він прибув до каталонського клубу минулого літа. Він приїхав до Барселони після операції на правій нозі, через що пропустив частину передсезонної підготовки та дебютував за "блаугранас" тільки в п'ятому турі Ла Ліги. Також Мартінес відчув дискомфорт у стегні під час розминки перед грою з Атлетіко, через що пробув у лазареті клубу до недільного матчу проти Барбастро.

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