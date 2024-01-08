Кубок Испании 2023/24, 1/16 финала

Ферроль – Севилья – 1:2

Голы: Фран, 50 – Маркан, 30, Санчес, 87

Эйбар – Атлетик – 0:3

Голы: Вильярибе, 17, 40, Муниаин, 33

Малага – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Мерино, 49

Барбастро – Барселона – 2:3

Голы: Де Меса, 60, Пратт, 90+3 (п) – Фермин, 18, Рафинья, 51, Левандовски, 88 (п)

Игровой день не подарил сенсаций. Фавориты непременно проходили дальше. Кое-кто с проблемами, но в 1/8 финала пробился. Вильярреал держит интригу до завтра, когда доиграет матч против Унионистаса. На стадионе в Саламанке сломалось освещение, так что овертайм просто не было возможности провести.

Барселона встречалась с любительским коллективом. Хави Эрнандес с уважением отнесся к сопернику, выпустив близкий к основному состав. Однако играть в привычной интенсивности каталонцы не стали, преимущества в классе хватало, чтобы контролировать игру в спокойном темпе. Ждать гола долго не пришлось. На 18-й минуте Фермин Лопес воспользовался шансом, который ему предоставил Рафинья.

Футболисты Барселоны играли в свое удовольствие – шли в неоправданный дриблинг, пробивали по воротам даже с невыгодных позиций. За первые полчаса статистика ударов была 0:15. Так что никто не удивился, когда Жоау Фелиш удвоил счет. Но удивился сам португалец, когда увидел поднятый флажок ассистента арбитра. Его можно понять, ведь офсайда в том эпизоде, скорее всего, не было. Система VAR на этом этапе отсутствует, так что Фелишу пришлось смириться с решением арбитров.

В начале второго тайма гости удвоили преимущество. Форт с левого фланга вырезал точную передачу на дальнюю штангу, где Рафинья добил мяч в сетку. Впрочем, спокойствие Барсы длилось всего несколько минут. После подачи с углового у ворот каталонцев возникла суматоха, в которой лучше всего сориентировался Де Меса. Выпускник Ла Масси забил в ворота своей бывшей команды.

Забив гол, Барбастро начал действовать увереннее и острее. Игроки каталонцев, недооценивая оппонентов, частенько ошибались даже рядом со своим штрафным. Но лучший шанс сравнять счет снова возник после углового. Гарсия пробивал головой – рядом со штангой, но с внешней стороны. Барса огрызнулась моментом Феррана и Левандовски. Голкипер гостей справился с ударом испанца и добиванием поляка.

Завершилось всё обменом ударами с 11 метров. Сначала Хавито сыграл рукой, подарив шанс забить Левандовски. Затем Фермин Лопес опрометчиво сыграл в своей штрафной. Пратт также четко реализовал удар с точки. Зрелищная победа Барселоны, которая проходит в следующий раунд Кубка Испании.