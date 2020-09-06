"Если приглашать футболистов из-за рубежа, то они должны претендовать на роль лидеров. А тем, кого мы отправили домой, сложно было бы даже пробиться в основной состав", – цитирует слова спортивного директора Миная Михаила Кополовца Meta Ratings.

Минай подписал дуэт из СК Днепр-1

Также, по информации источника, в тренировочном лагере Миная находятся еще два потенциальных новичка: защитник Тарас Сакив, который начинал сезон в Рухе и испанский полузащитник Эдгар Капаррос, который является воспитанником Жироны и известен украинской общественности выступлениям за ровенский Верес. Судьба обоих игроков в Минае решится в ближайшее время.

Отметим, что на клуб из Закарпатья ждет домашний поединок с Александрией во втором туре УПЛ. Матч состоится в воскресенье, 13 сентября, начало – в 14:00.

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