Дуэт днепровцев перебрался в Минай, сообщает официальный сайт клуба.

Минай подписал экс-форварда сборной Украины

Центрбек Лопырёнок переехал на Закарпатье на правах аренды. В сезоне 2019/20 он был основным игроком СК Днепр-1, сыграв 24 матча в УПЛ. В свою очередь атакующий хавбек Снежко (12 поединков в лиге) – полноценный трансфер. Миная подписал его в статусе свободного агента.

Оба исполнителя могут дебютировать за Минай уже в премьерном матче закарпатцев в элите – против Александрии 12 сентября. Первый тур Премьер-лиги подопечные Василия Кобина пропустили из-за вспышки коронавируса в ФК Львов.

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