Минай подписал дуэт из СК Днепр-1
Закарпатский Минай продолжает усиливаться перед дебютом в украинской Премьер-лиге. Состав команды пополнили Максим Лопырёнок и Александр Снежко.
Дуэт днепровцев перебрался в Минай, сообщает официальный сайт клуба.
Минай подписал экс-форварда сборной Украины
Центрбек Лопырёнок переехал на Закарпатье на правах аренды. В сезоне 2019/20 он был основным игроком СК Днепр-1, сыграв 24 матча в УПЛ. В свою очередь атакующий хавбек Снежко (12 поединков в лиге) – полноценный трансфер. Миная подписал его в статусе свободного агента.
Оба исполнителя могут дебютировать за Минай уже в премьерном матче закарпатцев в элите – против Александрии 12 сентября. Первый тур Премьер-лиги подопечные Василия Кобина пропустили из-за вспышки коронавируса в ФК Львов.
Стильно на всі 160 мільйонів – фотоекскурсія новим стадіоном Колоса та амбітні плани клубу