"Якщо запрошувати футболістів з-за кордону, то вони повинні претендувати на роль лідерів. А тим, кого ми відправили додому, складно було б навіть пробитися в основний склад", – цитує слова спортивного директора Миная Михайла Кополовця Meta Ratings.

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Також, за інформацією джерела, у тренувальному таборі Миная перебувають ще два потенційні новачки: захисник Тарас Саків, який починав сезон у Русі, та іспанський півзахисник Едгар Капаррос, який є вихованцем Жирони і відомий українському загалу виступами за рівненський Верес. Доля обох гравців у Минаї вирішиться вже найближчим часом.

Зазначимо, що на клуб із Закарпаття чекає домашній поєдинок з Олександрією у другому турі УПЛ. Матч відбудеться у неділю, 13 вересня, початок – о 14:00.

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