– Грою збірної України ви задоволені?

– Результатом задоволений більше, ніж грою. При рахунку 1:1 швейцарці мали моменти і, якби забили, все могло б піти за іншим сценарієм. Такі команди, як Німеччина та Іспанія, наших помилок не пробачатимуть.

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Чергова результативна помилка Пятова. Стабільність зі знаком мінус. Досвід – це важливо, але пора вже робити певні кадрові висновки.

– Пропонуєте зробити ставку на Луніна?

– Так, звичайно. У Пятова – одні й ті ж типові помилки. Це насторожує.

– Що з Коноплянкою?

– Ми побачили віддзеркалення його проблем у клубі. Він не грає, ігрові кондиції далекі від оптимальних. Чекаємо, чекаємо, чекаємо, а нічого не змінюється. Коли Жека не грав у Шальке, ми не зовсім розуміли, у чому справа. Натомість у Шахтарі він – як на долоні.

Дивимося у паспорт – Коноплянка вже не молодий хлопчик. Він у тому віці, коли повинен виходити на поле і давати результат. Навіть у вчорашній грі, маючи певні моменти, зобов’язаний був доводити їх до пуття.

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Особисто для мене є загадкою, чому він виходить у стартовому складі. Я прихильник того, що грати повинні найсильніші на даний момент виконавці. Хто грає в основі свого клубу – той має виходити і за збірну.

Зрозуміло, що національна команда – це інший колектив, інша атмосфера, ніж у клубі. У гравця з’являються нові імпульси, стимул. Але коли практика відсутня, на самому лише бажанні діяти важко.

– Кого б ви назвали героєм матчу? Це Ярмоленко, Зінченко чи Маліновський?

– Я б зупинив свій вибір на Маліновському. Це гравець дуже високого рівня, виступає в основному складі клубу. Свою майстерність він продемонстрував і у вчорашньому матчі.

– Чи маєте відчуття, що й Зінченко розгубив свою форму?

– Безперечно. Ми повертаємося до того ж питання, що й з Коноплянкою. Якщо футболіст не має регулярної практики, втрачається впевненість у своїх силах, підводить стабільність, важко витримати ігровий ритм.

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З іншого боку, я розумію, що його майстерність нікуди не поділася, а вік дозволяє сподіватися на нові злети. Думаю, Зінченко й сам розуміє, що збірна для нього – це оглядовий майданчик. Тут він може зарекомендувати себе, щоб у клубі замислилися: "А чому такий гравець сидить у нас в запасі?". Гол забив, звісно, шикарний. Але окрім цього важко виділити у його грі щось помітне.

– З перших хвилин зіграли два абсолютні дебютанти – Тимчик і Михайліченко. Чи будуть з них люди?

– Я був серйозно здивований, коли побачив стартовий склад. Але, за підсумком гри, можу сказати, що ці хлопці каші не зіпсували. Обидвоє відзначилися гольовими передачами і виконали великий обсяг роботи. Вони – на хорошому рівні і повинні грати надалі.

– Наскільки зміниться стартовий склад на матч проти Іспанії?

– Важко прогнозувати. Ми не знаємо, яку тактику обере наш тренерський штаб. Під кожного гравця збірної Іспанії повинен вийти виконавець, який не дасть йому розвернутися. Переможний склад не змінюють, але ж цього разу доведеться протистояти супернику значно вищого рівня. Наразі всі плани – лише в думках Шевченка. Все у його руках.

– Скількома відсотками оціните наші шанси зачепитися за очки на Піренеях?

– Індивідуально іспанці сильніші – варто визнати. Але, до початку матчу, шанси 50 на 50.

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