"Я продам всех игроков, которые хотят уйти. И я бы продал бы их даже в Манчестер Юнайтед, если клубы и игрок были довольны. Кто-то уйдет, а кто-то прибудет их место, только маленькие клубы боятся этих шагов", – приводит слова Гвардиолы Mediaset.

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Издание считает, что это был сигнал от наставника относительно Калвина Филлипса, который хочет сменить клуб, чтобы иметь больше игрового времени. По их информации, Ювентус желает подписать англичанина, а представители туринцев уже провели переговоры с опорником и получили положительный ответ на предложение присоединиться в полугодовую аренду.

Напомним, что Калвин стал игроком "горожан" в 2022 году, перебравшись из Лидса за 49 млн евро. В текущем сезоне Филлипс сыграл в 8 матчах, всего проведя на поле 216 минут.

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