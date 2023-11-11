Летом 2022-го "горожане" отпустили Александра Зинченко и Габи Жезуса в Арсенал, который затем оказался серьезным препятствием на пути к титулу. В этом году ситуация повторилась – Сити за 45 млн фунтов продал Челси звездного воспитанника Коула Палмера, который сразу стал лидером "синих".

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"Я поздравляю Коула и Челси. Теперь он очень доволен. Причина нашего решения была в том, что он желал больше игрового времени. Теперь Палмер его имеет, поэтому поздравляю. Парень пришел из академии, но добился успеха в другом месте. Желаю ему только добра и всего лучшего", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Правда, пока Челси не выглядит реальным конкурентом для Ман Сити. Перед очным матчем 12 ноября команды разделяет 12 очков в пользу "горожан".

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