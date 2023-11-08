В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов было проведено два матча в квартете G. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов УЕФА 2023/24, 4-й тур

Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0

Голы: Холанд, 23 (пен), 51, Фоден, 45+1

Удаления: Лаупер, 53 (Янг Бойз)

Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Хенрикс, 83 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77

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Манчестер Сити в родных стенах разгромил Янг Бойз. Счет был открыт на 23-й минуте с пенальти, который реализовал Холанд, а в компенсированное к первому тайму время Фоден удвоил преимущество "горожан". Филимон получил диагональ а-ля Судаков от Грилиша, переиграл защитника, вошел в штрафную и с острого угла пробил под дальнюю штангу – 0:2.

На 51-й минуте Холанд ударом с линии штрафной оформил дубль, а еще через две минуты швейцарцы остались в меньшинстве. Ожидалось, что после этого подопечные Пепа Гвардиолы устроят резню, однако счет 3:0 так и остался неизменным до самого финального свистка.

Манчестер Сити установил очередной рекорд, забив 250-й гол в Лиге чемпионов. "Синие" стали лишь 12-й командой, которой покорилась эта планка – и они взяли ее за наименьшее количество матчей (всего 119). Наиболее важно, "горожане" вышли в 1/8 финала ЛЧ, набрав 12 очков и оторвавшись от Црвены и Янг Бойз на 11 баллов.

В параллельной встрече РБ Лейпциг гостил в Белграде. Немцев принимали братушки из Црвены Звезды – впрочем, бешеная поддержка местных имперских фанов-русофилов не помогла. "Ротен булен" открыли счет уже на 8-й минуте. Хави Симонс принял мяч в центре, спокойно прошел с ним 25 метров и пробил из пределов штрафной в дальний угол. 0:1!

Кстати, Симонс стал третьим самым молодым голландцем, которому удалось забить в двух подряд матчах Лиги чемпионов. Ранее это делал Патрик Клюйверт в 1995 году и Рафаэль ван дер Варт в 2002-м.

Первый тайм завершился с бешеной статистикой ударов – 2:17 в пользу РБ Лейпциг. Тем не менее, гости упустили все свои моменты, держа интригу вплоть до 77-й минуты. Сербы, кстати, преобладали в активности после перерыва, однако на 77-й минуте они пропустили во второй раз. Опенда получил пас на ход по левому флангу, влетел на край штрафной и бахнул в правый нижний – 0:2.

Автогол Хенрикса на 83-й возродил интригу, однако закамбечить Црвена Звезда не смогла. Финальный свисток зафиксировал победу РБ Лейпциг со счетом 1:2. Сербы остались с одним очком в активе (столько же имеет Янг Бойз) – немцы же вышли в 1/8 финала ЛЧ. От первой позиции в группе их отделяют три зачетных балла.

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