"Я продам усіх гравців, які хочуть піти. І я б продав би їх навіть у Манчестер Юнайтед, якщо клуби і гравець були задоволені. Хтось піде, а хтось прибуде їхнє місце, лише маленькі клуби бояться цих кроків", – наводить слова Гвардіоли Mediaset.

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Видання вважає, що це був сигнал від наставника щодо Калвіна Філліпса, який хоче змінити клуб, аби мати більше ігрового часу. За їхньою інформацією, Ювентус бажає підписати англійця, а представники туринців вже провели перемовини з опорником та отримали схвальну відповідь на пропозицію приєднатись у піврічну оренду.

Нагадаємо, що Калвін став гравцем "містян" у 2022 році, перебравшись з Лідса за 49 млн євро. У поточному сезоні Філліпс зіграв у 8 матчах, загалом провівши на полі 216 хвилин.

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